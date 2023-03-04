Названы сроки восстановления от травмы футболиста "Спартака" Умярова

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров, скорее всего, не сможет выйти на поле до апреля. Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года, пропустив 12 матчей. Его партнер по команде Виктор Мозес восстанавливается с августа. Нигериец пропустил 22 встречи.
"Рассчитываем, что Мозес вернется в скором времени, - сказал Зеленов. - Как сказал Гильермо Абаскаль (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС), возможно, он будет полностью готов к матчу с "Факелом" (встреча состоится 11 марта - прим. ТАСС). По Умярову все сложнее, ситуация непростая - информацию по нему мы дадим, когда сочтем нужным. В этом месяце вряд ли сыграет".
"Спартак" после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 6 очков. В 18-м туре красно-белые в субботу в Москве встречаются с екатеринбургским "Уралом".