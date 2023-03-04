Названы сроки восстановления от травмы футболиста "Спартака" Умярова

"Рассчитываем, что Мозес вернется в скором времени, - сказал Зеленов. - Как сказал Гильермо Абаскаль (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС), возможно, он будет полностью готов к матчу с "Факелом" (встреча состоится 11 марта - прим. ТАСС). По Умярову все сложнее, ситуация непростая - информацию по нему мы дадим, когда сочтем нужным. В этом месяце вряд ли сыграет".