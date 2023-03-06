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59 минут назад

Рабьо продлит контракт с «Ювентусом», если команда попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон — СМИ

Матч ТВиещё 2

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что готов продлить контракт с туринским клубом, если команда будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Названо условие продления контракта Рабьо с "Ювентусом"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов повлияет на мой выбор в будущем.

Я хочу играть на высоком уровне, на лучших соревнованиях. Мы можем выйти в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, но также и через чемпионат, я думаю, что мы все еще можем попасть туда даже таким образом, — цитирует Рабьо Corriere dello Sport.

Нынешний контракт 27 летнего француза с туринским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 25 миллионов евро.После 25 туров «Ювентус» занимает 7 е место в турнирной таблице серии А (35 очков).

В январе Федеральный апелляционный суд наказал «Ювентус» лишением 15 очков в серии А из за финансовых нарушений.Смотрите прямые трансляции матчей чемпионата Италии в прямом эфире телеканалов группы «Матч» и на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Адриен Рабьо,
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