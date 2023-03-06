Названо условие продления контракта Рабьо с "Ювентусом"

— Попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов повлияет на мой выбор в будущем.



Я хочу играть на высоком уровне, на лучших соревнованиях. Мы можем выйти в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, но также и через чемпионат, я думаю, что мы все еще можем попасть туда даже таким образом, — цитирует Рабьо Corriere dello Sport.