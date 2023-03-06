Названо условие продления контракта Рабьо с "Ювентусом"

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо заявил, что готов продлить контракт с туринским клубом, если команда будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
— Попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов повлияет на мой выбор в будущем.
Я хочу играть на высоком уровне, на лучших соревнованиях. Мы можем выйти в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, но также и через чемпионат, я думаю, что мы все еще можем попасть туда даже таким образом, — цитирует Рабьо Corriere dello Sport.
Нынешний контракт 27 летнего француза с туринским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 25 миллионов евро.После 25 туров «Ювентус» занимает 7 е место в турнирной таблице серии А (35 очков).
В январе Федеральный апелляционный суд наказал «Ювентус» лишением 15 очков в серии А из за финансовых нарушений.Смотрите прямые трансляции матчей чемпионата Италии в прямом эфире телеканалов группы «Матч» и на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.