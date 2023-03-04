Бывший судья РПЛ: Мешков украл гол у «Спартака»

«Мешков украл гол у «Спартака». Ужасное решение арбитра испортило весь матч. Виталий в очередной раз свистнул раньше времени. Игроки красно-белых не нарушали правила.

Футболист московской команды не трогал голкипера «Урала», вратарь столкнулся со своим защитником. Положение вне игры тоже не было», — отметил Федотов в социальной сети.

«Спартак» с 37 очками идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять баллов, однако у сине-бело-голубых матч в запасе.