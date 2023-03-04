Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Бывший судья РПЛ: Мешков украл гол у «Спартака»

Betassistиещё 7

Красно-белым не засчитали чистое взятие ворот.

Бывший судья РПЛ: Мешков украл гол у «Спартака»
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на отменённый гол форварда «Спартака» Александра Соболева в ворота «Урала» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

«Мешков украл гол у «Спартака». Ужасное решение арбитра испортило весь матч. Виталий в очередной раз свистнул раньше времени. Игроки красно-белых не нарушали правила.

Футболист московской команды не трогал голкипера «Урала», вратарь столкнулся со своим защитником. Положение вне игры тоже не было», — отметил Федотов в социальной сети.

«Спартак» с 37 очками идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять баллов, однако у сине-бело-голубых матч в запасе.

Футбол,Игорь Федотов,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий