«Спартак» прокомментировал отказ помочь с предоставлением гражданства Промесу

«Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100 го мяча за нашу команду», — заявил Зеленов .

2 марта сообщалось, что Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста, так как в Нидерландах его заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным правоохранительных органов, в 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина весом 400 килограммов.