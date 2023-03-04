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29 минут назад

«Спартак» прокомментировал отказ помочь с предоставлением гражданства Промесу

Lenta.ru

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отказ Министерства спорта России помочь с предоставлением гражданства для нидерландского игрока клуба Квинси Промеса. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» прокомментировал отказ помочь с предоставлением гражданства Промесу
Фото: ТАССТАСС

Красно-белые считают, что Промес заслужил гражданство России.

«Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100 го мяча за нашу команду», — заявил Зеленов.

2 марта сообщалось, что Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста, так как в Нидерландах его заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным правоохранительных органов, в 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина весом 400 килограммов.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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