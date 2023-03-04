Леонид Федун: судейство я не комментирую

Экс-владелец "Спартака" отказался говорить о работе Мешкова.

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать резонансное судейство в матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Уралом». Поединок закончился со счётом 2:2.

В концовке арбитр Виталий Мешков отменил гол «Спартака», который, как показалось, был забит по правилам. Судья посчитал, что полузащитник москвичей Кристофер Мартинс фолил на вратаре соперника. Но повтор показал, что голкипер столкнулся с собственным защитником.

При этом Мешков остановил игру до того, как мяч пересёк линию ворот. Таким образом, VAR уже не мог исправить ситуацию.

«Судейство? Я не комментирую его. Матч был неплохим.