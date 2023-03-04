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1 час назад

Леонид Федун: судейство я не комментирую

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Экс-владелец "Спартака" отказался говорить о работе Мешкова.

Леонид Федун: судейство я не комментирую
Фото: Life.ruLife.ru

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать резонансное судейство в матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Уралом». Поединок закончился со счётом 2:2.

В концовке арбитр Виталий Мешков отменил гол «Спартака», который, как показалось, был забит по правилам. Судья посчитал, что полузащитник москвичей Кристофер Мартинс фолил на вратаре соперника. Но повтор показал, что голкипер столкнулся с собственным защитником.

При этом Мешков остановил игру до того, как мяч пересёк линию ворот. Таким образом, VAR уже не мог исправить ситуацию.

«Судейство? Я не комментирую его. Матч был неплохим.

Гончаренко хорошо умеет строить команды. «Урал» здорово выглядел. Цепкая команда, с ней тяжело играть», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Футбол,Кристофер Мартинс,Виталий Мешков,Леонид Федун,Спартак,
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