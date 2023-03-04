Абаскаль: наверное, судьи тоже допускают ошибки

В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол москвичей, который, по всей видимости, был забит по правилам. Судья слишком рано остановил игру, когда мяч летел в ворота. Так как во время свистка гола ещё не было, VAR не смог вмешаться в эпизод.