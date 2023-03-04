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1 час назад

Гильермо Абаскаль: наверное, судьи тоже допускают ошибки

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Наставник «Спартака» высказался после матча с «Уралом».

Абаскаль: наверное, судьи тоже допускают ошибки
Фото: Championat Championat

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Уралом». Матч закончился со счётом 2:2.

В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол москвичей, который, по всей видимости, был забит по правилам. Судья слишком рано остановил игру, когда мяч летел в ворота. Так как во время свистка гола ещё не было, VAR не смог вмешаться в эпизод.

«Я являюсь тренером команды, мы с моим штабом отвечаем за команду и стремимся сделать так, чтобы она играла лучше. Есть компетентные органы, которые отвечают за судейство. Они проанализируют ситуацию, дадут свои комментарии.

Наверное, судьи тоже допускают ошибки. Я стараюсь заниматься тем, чем я и должен — делать игру команды лучше», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Футбол,Гильермо Абаскаль,Виталий Мешков,Спартак,
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