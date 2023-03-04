«Спартак» решил не обращаться в ЭСК РФС после матча с «Уралом»

Москвичи недовольны судейством, но спорить не будут.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «Спартак» не станет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Уралом». В той встрече арбитр Виталий Мешков в концовке отменил гол москвичей, который, как показалось, был забит в соответствии с правилами.
«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС из-за ошибки судьи Мешкова в матче с «Уралом», — цитирует Зеленова «РИА Новости».
Матч закончился со счётом 2:2. Москвичам пришлось дважды отыгрываться. А в концовке они забили, но арбитр ещё до того, как мяч пересёк линию ворот, остановил игру. Из-за этого система VAR не могла вмешаться в ситуацию.