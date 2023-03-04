«Спартак» решил не обращаться в ЭСК РФС после матча с «Уралом»

Москвичи недовольны судейством, но спорить не будут.

Фото: ФК "Спартак" ФК "Спартак"

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «Спартак» не станет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Уралом». В той встрече арбитр Виталий Мешков в концовке отменил гол москвичей, который, как показалось, был забит в соответствии с правилами.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС из-за ошибки судьи Мешкова в матче с «Уралом», — цитирует Зеленова «РИА Новости».