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1 час назад

«Зенит» устроил раздачу фаст-фуда на матче с «Пари НН»

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Сине-бело-голубые пытаются задобрить болельщиков.

«Зенит» устроил раздачу фастфуда на матче с «Пари НН»
Фото: Социальные сети Ивана КарповаСоциальные сети Ивана Карпова

Санкт-петербургский «Зенит» на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» устроил для зрителей «Газпром Арены» раздачу еды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По словам журналиста, всем болельщикам по купонам раздают «еду чемпионов»: напиток, поп-корн и сосиску в тесте. Такой сет в кассе оценивается в 500-600 рублей.

«Правда, бесплатный сыр бывает только в мышеловке: сосиска, мягко говоря, замороженная и есть её невозможно.

Говорят, розыгрыш «Лады» ещё будет. Надеюсь, победитель получит целую машину, а не только бампер с парой колёс», — написал журналист.

Команда Сергея Семака после 17 туров чемпионата России идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Футбол,Иван Карпов,Сергей Семак,Зенит,
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