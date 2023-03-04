«Зенит» устроил раздачу фастфуда на матче с «Пари НН»

Сине-бело-голубые пытаются задобрить болельщиков.
Санкт-петербургский «Зенит» на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» устроил для зрителей «Газпром Арены» раздачу еды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По словам журналиста, всем болельщикам по купонам раздают «еду чемпионов»: напиток, поп-корн и сосиску в тесте. Такой сет в кассе оценивается в 500-600 рублей.
«Правда, бесплатный сыр бывает только в мышеловке: сосиска, мягко говоря, замороженная и есть её невозможно.
Говорят, розыгрыш «Лады» ещё будет. Надеюсь, победитель получит целую машину, а не только бампер с парой колёс», — написал журналист.
Команда Сергея Семака после 17 туров чемпионата России идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.