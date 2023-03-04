Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
58 минут назад

Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Бразильский форвард забил свои 13-й и 14-й голы в турнире, сравнявшись по этому показателю с Квинси Промесом («Спартак») и Владимиром ПисарскимКрылья Советов»). Однако Малком, в сравнении с конкурентами, не забивал с пенальти, поэтому в этой гонке занимает первое место. У Писарского и Промеса по два гола с 11-метровой отметки.

Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

25-летний Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 98 матчах за команду у бразильца 33 гола и 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. На днях Малком получил российское гражданство и при желании через несколько лет сможет дебютировать за сборную России.

Футбол,Владимир Писарский,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий