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44 минуты назад

Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Пари НН»

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Петербуржцы укрепили лидерство в РПЛ.

Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Пари НН»
Фото: Championat.comChampionat.com

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл нижегородский «Пари НН» в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 12-й минуте. Точным ударом отметился бразильский полузащитник Малком, недавно получивший гражданство России. В начале второго тайма Малком оформил дубль и увеличил преимущество хозяев поля. Он отличился на 48-й минуте.

Итоговый результат на 82-й минуте установил Александр Ерохин. Ассистентом в данном эпизоде выступил Андрей Мостовой.

«Зенит» набрал 45 очков и оторвался от занимающего второе место в турнирной таблице московского «Спартака» на восемь баллов.

«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й строчке.

Футбол,Андрей Мостовой,Александр Ерохин,Зенит,Спартак,
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