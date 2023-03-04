Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Пари НН»

Петербуржцы укрепили лидерство в РПЛ.
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл нижегородский «Пари НН» в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Первый гол был забит на 12-й минуте. Точным ударом отметился бразильский полузащитник Малком, недавно получивший гражданство России. В начале второго тайма Малком оформил дубль и увеличил преимущество хозяев поля. Он отличился на 48-й минуте.
Итоговый результат на 82-й минуте установил Александр Ерохин. Ассистентом в данном эпизоде выступил Андрей Мостовой.
«Зенит» набрал 45 очков и оторвался от занимающего второе место в турнирной таблице московского «Спартака» на восемь баллов.
«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й строчке.