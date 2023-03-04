Мостовой: в эпизоде с незасчитанным голом Соболева многие судьи свистнули бы

«Мешков подумал, что там было нарушение, – это его ошибка. Но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь. Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?» – приводит слова Мостового «Чемпионат».