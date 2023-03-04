Мостовой: в эпизоде с незасчитанным голом Соболева многие судьи свистнули бы

Экс-хавбек «Спартака» призвал с пониманием отнестись к ошибке Мешкова.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в конце матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» – «Урал».
Встреча состоялась 4 марта в Москве и завершилась вничью 2:2. На 86-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев отправил мяч в ворота соперника, однако главный судья матча Виталий Мешков не засчитал взятие ворот. Арбитр посчитал, что ранее со стороны игрока красно-белых было нарушение на вратаре «Урала» Илье Помазуне.
«Мешков подумал, что там было нарушение, – это его ошибка. Но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь. Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?» – приводит слова Мостового «Чемпионат».
«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» с 22 баллами занимает 10-ю строчку.