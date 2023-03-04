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28 минут назад

Мостовой: в эпизоде с незасчитанным голом Соболева многие судьи свистнули бы

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Экс-хавбек «Спартака» призвал с пониманием отнестись к ошибке Мешкова.

Мостовой: в эпизоде с незасчитанным голом Соболева многие судьи свистнули бы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в конце матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» – «Урал».

Встреча состоялась 4 марта в Москве и завершилась вничью 2:2. На 86-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев отправил мяч в ворота соперника, однако главный судья матча Виталий Мешков не засчитал взятие ворот. Арбитр посчитал, что ранее со стороны игрока красно-белых было нарушение на вратаре «Урала» Илье Помазуне.

«Мешков подумал, что там было нарушение, – это его ошибка. Но в этом эпизоде многие свистнули бы. Когда пошла передача, посмотрите, как упал вратарь. Спасибо, что не сломал себе шею или ключицу. Судью тоже понять можно. А если бы вратарь что-то сломал?» – приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» с 22 баллами занимает 10-ю строчку.

Футбол,Александр Мостовой,Виталий Мешков,Александр Соболев,Спартак,
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