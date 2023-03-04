Дзюба забил в РПЛ впервые за 322 дня

Мяч стал для Артёма первым в чемпионате России за 322 дня. В предыдущий раз Дзюба забил гол в составе санкт-петербургского «Зенита» матче 25-го тура РПЛ сезона-2021/2022 с «Уралом». Тогда нападающий помог команде одержать победу со счётом 3:1. В том сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России.