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25 минут назад

Артём Дзюба забил в РПЛ впервые за 322 дня

Чемпионат.com

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба открыл счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

Дзюба забил в РПЛ впервые за 322 дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мяч стал для Артёма первым в чемпионате России за 322 дня. В предыдущий раз Дзюба забил гол в составе санкт-петербургского «Зенита» матче 25-го тура РПЛ сезона-2021/2022 с «Уралом». Тогда нападающий помог команде одержать победу со счётом 3:1. В том сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России.

Нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», в составе которого забил один гол. Зимой игрок перешёл в «Локомотив».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Локомотив» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
18+
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