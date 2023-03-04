Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Артём Дзюба забил 150-й гол в рамках РПЛ

Чемпионат.com

Сегодня, 4 марта, проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» играет на выезде с «Ростовом». По ходу встречи нападающий железнодорожников Артём Дзюба оформил дубль. Таким образом, он забил уже 150 голов в рамках российского чемпионата.

Дзюба забил 150-й гол в рамках РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для российского нападающего два гола в ворота «Ростова» стали дебютными за московский клуб. Ранее он провёл две встречи в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком», но не сумел отличиться ни в одной из них, а его клуб уступил с общим счётом 2:5 и вылетел в Путь регионов.

«Локомотив» до матча располагался на 14-м месте турнирной таблицы в зоне стыковых матчей, имея в активе 13 очков по итогам 17 туров. В следующем туре команда встретится с «Ахматом». Игра пройдёт 11 марта, начало – в 16:30 мск.

Футбол,Артем Дзюба,Фонбет,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий