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1 час назад

Артём Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней

Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». В последний раз 34-летний футболист забивал три мяча в игре РПЛ с «Пари НН» (5:1), которая прошла 19 ноября 2021 года. Тогда Дзюба выступал за «Зенит». С тех пор форвард не отличался в матчах чаще одного раза.

Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Отметим, что 34-летний Дзюба был футболистом «Ростова» с 2013 по 2014 год, а также первую половину 2015 года, выиграв с клубом Кубок России. Следующие семь лет Артём выступал в составе «Зенита», а затем несколько месяцев провёл в турецком клубе «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Артём Дзюба стал игроком «Локомотива», подписав контракт до конца сезона. Это его дебютная игра за железнодорожников в чемпионате России.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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