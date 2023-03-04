Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде", - передает слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".