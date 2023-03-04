Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России по футболу после успешного дебюта за железнодорожников.
"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде", - передает слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".
В первой игре "Локомотива" после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Ростова" Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе "Адана Демирспор", с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с "Локомотивом".
Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба не сможет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды России.