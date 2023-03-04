Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
24 минуты назад

Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Газета.Ru

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России по футболу после успешного дебюта за железнодорожников.

Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь "Локомотиву". Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде", - передает слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

В первой игре "Локомотива" после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Ростова" Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Дзюба забил 150-й гол в рамках РПЛ

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе "Адана Демирспор", с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с "Локомотивом".

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба не сможет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды России.

Футбол,Артем Дзюба,Анзор Кавазашвили,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий