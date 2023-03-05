Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Экс-президент РФС Колосков уверен, что Карпин не позовет Дзюбу в сборную России

Газета.Ruиещё 2

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал хет-трик нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота "Ростова". Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась гостевой победой "железнодорожников" со счетом 3:1. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

Экс-президент РФС Колосков уверен, что Карпин не позовет Дзюбу в сборную России
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

"Дзюба — главная звезда в РПЛ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать. Сегодня он принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать окончания чемпионата. Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие мячи он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий. Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?" — цитирует Колоскова Sport24.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе "Адана Демирспор", с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с "Локомотивом". Благодаря этой победе "Локомотив" набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" — по-прежнему третий (35).

Ранее Дзюба с иронией ответил на вопрос о желании забить "Ростову" Карпина.

Футбол,Вячеслав Колосков,Николай Комличенко,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий