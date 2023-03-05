Экс-президент РФС Колосков уверен, что Карпин не позовет Дзюбу в сборную России

"Дзюба — главная звезда в РПЛ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать. Сегодня он принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать окончания чемпионата. Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие мячи он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда. С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий. Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?" — цитирует Колоскова Sport24.