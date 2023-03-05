Дзюба — о словах Кокорина про тюрьму: кто я такой, чтобы его осуждать?

«Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал мысль, не до конца донёс посыл. Очень верю в это. Сказал — и сказал. Кокору надо воспринимать так: он хороший парень, не задумывается, что сказал, ему по барабану, кто что подумает — "кайфарик", грубо говоря. Он делает всё, что хочет, от чего получает