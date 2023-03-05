Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Дзюба — о словах Кокорина про тюрьму: кто я такой, чтобы его осуждать?

Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

Дзюба — о словах Кокорина про тюрьму: кто я такой, чтобы его осуждать?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал мысль, не до конца донёс посыл. Очень верю в это. Сказал — и сказал. Кокору надо воспринимать так: он хороший парень, не задумывается, что сказал, ему по барабану, кто что подумает — "кайфарик", грубо говоря. Он делает всё, что хочет, от чего получает

Конечно эти вещи мне не близки, но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал — и сказал. Я посмеялся с друзьями: «во Кокора даёт жару!». Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Кокорин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий