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20 минут назад

Ветеран сборной СССР Пономарев жестко раскритиковал Карпина за работу в "Ростове"

Газета.Ru

Ветеран сборной СССР раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за работу специалиста с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Ветеран сборной СССР жестко раскритиковал Карпина за работу в "Ростове"
Фото: РИА Новости РИА Новости

4 марта «Ростов» дома потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3 в матче 18-го тура РПЛ.

«У «Ростова» безобразная оборона. И вообще у Карпина команда никакая! Во что они играют?! Так что в поражении ничего удивительного нет.

Видно, что плохо с физикой, класса нет совсем. Нет взаимодействия, понимания игры. Бегают ребята как во дворе, как получится — и никакой тактики. И это тренер сборной! Не может поставить игру у себя в «Ростове», — передает слова Пономарева «Матч ТВ».

В прошедшей игре хет-трик в составе «Локомотива» оформил нападающий Артем Дзюба. Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ростов» с 35 очками идет третьим.

Футбол,Артем Дзюба,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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