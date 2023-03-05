Ветеран сборной СССР жестко раскритиковал Карпина за работу в "Ростове"

«У «Ростова» безобразная оборона. И вообще у Карпина команда никакая! Во что они играют?! Так что в поражении ничего удивительного нет.



Видно, что плохо с физикой, класса нет совсем. Нет взаимодействия, понимания игры. Бегают ребята как во дворе, как получится — и никакой тактики. И это тренер сборной! Не может поставить игру у себя в «Ростове», — передает слова Пономарева «Матч ТВ».