Федерация футбола Англии может ввести лимит на легионеров

В Федерации футбола Англии обеспокоены большим количеством легионеров в своих чемпионатах. Об этом сообщил The Times.
По информации источника, всего 28% игроков, которые на прошлой неделе сыграли за клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ), были англичанами. Таким образом, за английские клубы активно играют около 70% легионеров.
Кроме того, за последний год клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранных футболистов, чем прежде. Этому поспособствовал выход Великобритании из Европейского союза, так как в Англии упростился процесс подписания иностранных игроков.
Ради увеличения игрового времени для англичан в Федерации футбола готовы установить лимит на легионеров. В том числе это даст возможность больше играть молодым английским футболистам.
Другим вариантом для Федерации футбола Англии станет смягчение визовых правил для некоторых иностранцев клубов АПЛ в обмен на гарантии предоставления игрового времени для англичан.