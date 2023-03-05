Федерация футбола Англии может ввести лимит на легионеров

В Федерации футбола Англии обеспокоены большим количеством легионеров в своих чемпионатах. Об этом сообщил The Times.

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По информации источника, всего 28% игроков, которые на прошлой неделе сыграли за клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ), были англичанами. Таким образом, за английские клубы активно играют около 70% легионеров.

Кроме того, за последний год клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранных футболистов, чем прежде. Этому поспособствовал выход Великобритании из Европейского союза, так как в Англии упростился процесс подписания иностранных игроков.

Ради увеличения игрового времени для англичан в Федерации футбола готовы установить лимит на легионеров. В том числе это даст возможность больше играть молодым английским футболистам.