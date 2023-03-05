«Краснодар» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура МИР РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Торпедо» на матч 18 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ), сообщает пресс служба турнира.

Игра пройдет в воскресенье в Краснодаре.

Краснодарцы идут на восьмом месте, имея в своем активе 25 баллов, москвичи замыкают турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.

Прямую трансляцию встречи начиная с 16:30 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.