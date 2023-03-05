«Краснодар» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура МИР РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Торпедо» на матч 18 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ), сообщает пресс служба турнира.
Игра пройдет в воскресенье в Краснодаре.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов (капитан), Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Дэвид.
Стартовый состав «Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Юзепчук, Нефтуллин (капитан), Енин, Караев, Стефанович, Рейна.
Краснодарцы идут на восьмом месте, имея в своем активе 25 баллов, москвичи замыкают турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.
Прямую трансляцию встречи начиная с 16:30 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.