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1 час назад

«Краснодар» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура МИР РПЛ

Матч ТВ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Торпедо» на матч 18 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ), сообщает пресс служба турнира.

«Краснодар» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 18-го тура МИР РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Игра пройдет в воскресенье в Краснодаре.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов (капитан), Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Дэвид.

Стартовый состав «Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Юзепчук, Нефтуллин (капитан), Енин, Караев, Стефанович, Рейна.

Краснодарцы идут на восьмом месте, имея в своем активе 25 баллов, москвичи замыкают турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.

Прямую трансляцию встречи начиная с 16:30 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Торпедо,
18+
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