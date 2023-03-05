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1 час назад

В Италии назвали Миранчука настоящим открытием для всей страны

Газета.Ru

Марио Пальяра, итальянский журналист La Gazzetta dello Sport, оценил номинирование российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука на получение награды лучшего игрока Серии А в феврале.

В Италии назвали Миранчука настоящим открытием для всей страны
Фото: torinofc.ittorinofc.it

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в Серии А абсолютно заслужена. Конкуренция действительно жесткая, но он достоин получить эту награду. Я бы проголосовал за него. Его победа была бы самой лучшей и заслуженной. Конечно, Миранчуку придется преодолеть чемпиона мира Ди Марию, а также Осимхена и Кварацхелию. Но сейчас он ни в чем не уступает им», — передает слова журналиста Sport24.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В прошлые выходные «Торино» проиграл «Ювентусу» 2:4. Миранчук провел полный матч, не отметившись результативными действиями.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 18 матчах Серии А.

Футбол,Алексей Миранчук,
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