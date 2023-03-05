В Италии назвали Миранчука настоящим открытием для всей страны

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в Серии А абсолютно заслужена. Конкуренция действительно жесткая, но он достоин получить эту награду. Я бы проголосовал за него. Его победа была бы самой лучшей и заслуженной. Конечно, Миранчуку придется преодолеть чемпиона мира Ди Марию, а также Осимхена и Кварацхелию. Но сейчас он ни в чем не уступает им», — передает слова журналиста Sport24.