Быстров жестко раскритиковал Захаряна за плохую форму

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров жестко раскритиковал хавбека столичного «Динамо» Арсена Захаряна за игру в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».
Эксперт заявил, что 19-летний игрок бело-голубых плохо провел тренировочные сборы перед рестартом чемпионата страны.
«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался в предсезонке, чем он занимается в свободное время.
С ним такое уже не в первый раз случается», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что игра «Динамо» — «Крылья Советов» завершилась победой подопечных Славишы Йокановича с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на 91-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.
Благодаря победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 20 очками остаются на 11-й строчке.