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1 час назад

Экс-игрок "Спартака" Быстров жестко раскритиковал Захаряна за плохую форму

Газета.Ru

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров жестко раскритиковал хавбека столичного «Динамо» Арсена Захаряна за игру в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

Быстров жестко раскритиковал Захаряна за плохую форму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт заявил, что 19-летний игрок бело-голубых плохо провел тренировочные сборы перед рестартом чемпионата страны.

«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался в предсезонке, чем он занимается в свободное время.

С ним такое уже не в первый раз случается», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что игра «Динамо» — «Крылья Советов» завершилась победой подопечных Славишы Йокановича с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.

Благодаря победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 20 очками остаются на 11-й строчке.

Футбол,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Владимир Быстров,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,
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