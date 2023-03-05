«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию»

Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. Сине-гранатовые в этой встрече одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Каталонцы забили мяч почти в самом начале матча, когда на 15-й минуте Серхио Бускетс сделал дальний заброс в штрафную, где Рафинья головой перебросил мяч в ворота — голкипер «летучих мышей» Георгий Мамардашвили, выбежавший из ворот, не смог помочь своей команде.

На 55-й минуте сине-гранатовые получили право пробить пенальти, но подошедший к точке Ферран Торрес попал в штангу.

На 59-й минуте хозяева остались в меньшинстве — центральный защитник Рональд Араухо получил прямую красную карточку за фол «последней надежды» и покинул поле.

Несмотря на численное меньшинство, каталонцы смогли одержать победу — 1:0. По итогам этого тура «Барселона» набрала 62 очка и оторвалась от идущего на втором месте «Реала» на 10 очков, но «сливочные» сыграют свой матч позже. «Валенсия» с 23 очками осталась на 19-м месте в зоне вылета.