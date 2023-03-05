Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед", отправив в ворота соперника семь безответных мячей

Газета.Ruиещё 1

Сегодня в рамках 26 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» дома принимал «Манчестер Юнайтед» и одержал разгромную победу со счетом 7:0

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хозяева открыли счет перед самым перерывом. Коди Гакпо получил мяч от Робертсона в штрафной площади соперника, обыграл Варана и отправил мяч в дальний угол ворот Давида де Хеа.

После перерыва подопечные Юргена Клоппа не стали успокаиваться. На второй минуте тайма Дарвин Нуньес сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Через четыре минуты Гакпо оформил дубль, откликнувшись на прекрасную передачу Салаха. Через 15 минут уже сам египтянин отметился забитым мячом.

За 15 минут до окончания встречи Дарвин Нуньес сделал счет неприличным, оформив дубль. Следом за ним свой второй гол в матче забил Салах. За две минуты до окончания основного времени вышедший на замену Фирмино установил окончательный счет.

После этой победы команда Юргена Клопа набирает 42 очка и обгоняет «Ньюкасл» в турнирной таблице, расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. В этом туре «Арсенал» обыграл «Борнмут» 3:2, отыгравшись с 0:2.

Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» 49 набранных очков.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий