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1 час назад

"Сочи" обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

ТАСС

"Сочи" дома со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Фишт".

"Сочи" обыграл ЦСКА в первом матче под руководством Бердыева
Фото: ТАССТАСС

В составе "Сочи" два гола забил Лука Джорджевич (72-я, 78-я минуты).

"Сочи" провел первый официальный матч под руководством Курбана Бердыева, о назначении которого на пост главного тренера команды было объявлено 25 декабря 2022 года. Бердыеву 70 лет, до ноября 2022 года он был главным тренером иранского "Трактора". В России специалист возглавлял "Ростов" и казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды - суперкубок страны.

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе "Фишт" система использовалась с начала текущего сезона. С начала чемпионата карта болельщика также действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов") и "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов").

"Сочи" благодаря победе поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков. У ЦСКА 29 очков, армейцы идут на пятой строчке. В следующем туре "Сочи" 10 марта дома сыграет с "Оренбургом", армейцы 12 марта примут самарские "Крылья Советов".

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