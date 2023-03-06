Анчелотти признался, что "Реалу" будет очень сложно бороться за чемпионство в Ла Лиге

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал нулевую ничью с "Бетисом" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Его слова передает Bernabeu Digital.
"Понятно, что мы должны быть более эффективными. Мы потеряли скорость при переходе. Если мы возвращаем мяч, нам нравится больше владеть им, и мы должны улучшить это. У нас есть неделя, чтобы улучшить это. Борьбе за чемпионство в Ла Лиге? Это возможно. Очень сложно, но мы должны бороться до конца", — сказал Анчелотти.
В первом тайме нападающий "Реала" Карим Бензема забил мяч в ворота соперника, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фиксации игры рукой. Таким образом, "Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка. Лидером турнира является "Барселона", которая набрала 62 балла. "Бетис" находится на пятой позиции, имея в активе 41 очко. 11 марта мадридский "Реал" сыграет с "Эспаньолом".
Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. 12 марта "Бетис" в гостях проведет встречу с "Вильярреалом". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" разочаровано тактикой Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Барселоной".