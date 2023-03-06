Анчелотти признался, что "Реалу" будет очень сложно бороться за чемпионство в Ла Лиге

"Понятно, что мы должны быть более эффективными. Мы потеряли скорость при переходе. Если мы возвращаем мяч, нам нравится больше владеть им, и мы должны улучшить это. У нас есть неделя, чтобы улучшить это. Борьбе за чемпионство в Ла Лиге? Это возможно. Очень сложно, но мы должны бороться до конца", — сказал Анчелотти.