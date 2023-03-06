Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
59 минут назад

Анчелотти признался, что "Реалу" будет очень сложно бороться за чемпионство в Ла Лиге

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал нулевую ничью с "Бетисом" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Его слова передает Bernabeu Digital.

Анчелотти признался, что "Реалу" будет очень сложно бороться за чемпионство в Ла Лиге
Фото: GlobalLookPressGlobalLookPress

"Понятно, что мы должны быть более эффективными. Мы потеряли скорость при переходе. Если мы возвращаем мяч, нам нравится больше владеть им, и мы должны улучшить это. У нас есть неделя, чтобы улучшить это. Борьбе за чемпионство в Ла Лиге? Это возможно. Очень сложно, но мы должны бороться до конца", — сказал Анчелотти.

В первом тайме нападающий "Реала" Карим Бензема забил мяч в ворота соперника, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фиксации игры рукой. Таким образом, "Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка. Лидером турнира является "Барселона", которая набрала 62 балла. "Бетис" находится на пятой позиции, имея в активе 41 очко. 11 марта мадридский "Реал" сыграет с "Эспаньолом".

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. 12 марта "Бетис" в гостях проведет встречу с "Вильярреалом". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" разочаровано тактикой Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Барселоной".

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий