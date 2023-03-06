Педри: "Я видел Месси ещё маленьким мальчиком, он был лучшим"

«Всегда чётко говорил об этом. Поскольку я видел Лео ещё маленьким мальчиком, он был самым лучшим. И когда у меня была возможность сыграть с ним, он подтверди

Мы уже увидели на чемпионате мира, на что он способен и что он делал многие годы. Я направил ему сообщение, чтобы поздравить его, но мне кажется, что его телефон взорвался после финала», — приводит слова Педри Daily Mail.