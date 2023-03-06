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16 минут назад

Педри: я видел Месси ещё маленьким мальчиком, он был лучшим

Чемпионат.com

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Педри: "Я видел Месси ещё маленьким мальчиком, он был лучшим"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всегда чётко говорил об этом. Поскольку я видел Лео ещё маленьким мальчиком, он был самым лучшим. И когда у меня была возможность сыграть с ним, он подтверди

Мы уже увидели на чемпионате мира, на что он способен и что он делал многие годы. Я направил ему сообщение, чтобы поздравить его, но мне кажется, что его телефон взорвался после финала», — приводит слова Педри Daily Mail.

Ранее Месси был признан лучшим игроком мира на церемонии The Best FIFA, а также включён в символическую команду. В конце прошлого года аргентинец привёл свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком этого турнира.

Футбол,Лионель Месси,
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