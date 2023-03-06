Мбаппе пообещал оформить хет-трик в ответном матче с «Баварией»

«Приберёг ли я голы номер 202, 203 и 204 для «Баварии»? Даже больше! Мы едем туда, чтобы пройти в следующий раунд, мы полны решимости, мы обрели уверенность, и теперь мы должны победить!» — сказал Мбаппе в эфире Canal +.