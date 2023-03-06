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45 минут назад

Артём Дзюба прокомментировал все три своих гола в ворота «Ростова»

Чемпионат.com

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал эпизоды в матче с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги, которые заканчивались его голом. Форвард оформил хет-трик.

Дзюба прокомментировал все три своих гола в ворота «Ростова»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Первый гол? Гол в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Говорил, что классно отыграли ребята — Глушенков, Пиняев, который отдали под удар Тикнизяну. Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно среза

Второй гол? Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определённый фарт, рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло.

Третий мяч? Всё нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано. Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.

Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь и залетает. Со «Спартаком» бьешь и не везёт. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом». Нужно отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно», — сказал Дзюба в программе «На футбол» на Первом канале.

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