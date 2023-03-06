Дзюба прокомментировал все три своих гола в ворота «Ростова»

«Первый гол? Гол в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Говорил, что классно отыграли ребята — Глушенков, Пиняев, который отдали под удар Тикнизяну. Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно среза

Третий мяч? Всё нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано. Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.

Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь и залетает. Со «Спартаком» бьешь и не везёт. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом». Нужно отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно», — сказал Дзюба в программе «На футбол» на Первом канале.