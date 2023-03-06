Жиру намерен выступить со сборной Франции на ЧЕ-2024

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Франции и намерен выступить в составе команды на чемпионате Европы 2024.

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— Носить майку национальной сборной очень важно для меня. Я горжусь тем, чего добился со сборной Франции.

У меня все еще сохраняется мотивация и решимость помогать команде. Хочу быть своего рода старшим братом для нового поколения, которое придет нам на смену.

Я все еще здесь, в распоряжении тренера, чтобы попытаться заставить французов гордиться и получить как можно больше удовольствия.

Держу в уме Евро 2024. Мне нужно будет продолжать быть в хорошей форме, прежде всего, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы получить вызов в сборную, — цитирует Жиру Foot Mercato со ссылкой на RTL.

36 летний Жиру является рекордсменом по количеству голов составе сборной Франции (53).