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1 час назад

Жиру намерен выступить со сборной Франции на чемпионате Европы-2024

Матч ТВ

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Франции и намерен выступить в составе команды на чемпионате Европы 2024.

Жиру намерен выступить со сборной Франции на ЧЕ-2024
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

— Носить майку национальной сборной очень важно для меня. Я горжусь тем, чего добился со сборной Франции.

У меня все еще сохраняется мотивация и решимость помогать команде. Хочу быть своего рода старшим братом для нового поколения, которое придет нам на смену.

Я все еще здесь, в распоряжении тренера, чтобы попытаться заставить французов гордиться и получить как можно больше удовольствия.

Держу в уме Евро 2024. Мне нужно будет продолжать быть в хорошей форме, прежде всего, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы получить вызов в сборную, — цитирует Жиру Foot Mercato со ссылкой на RTL.

36 летний Жиру является рекордсменом по количеству голов составе сборной Франции (53).

В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2018 года, брал серебро ЧМ 2022 и Евро 2016. Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии.

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