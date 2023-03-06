Жиру намерен выступить со сборной Франции на ЧЕ-2024

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что не собирается завершать выступления за сборную Франции и намерен выступить в составе команды на чемпионате Европы 2024.
— Носить майку национальной сборной очень важно для меня. Я горжусь тем, чего добился со сборной Франции.
У меня все еще сохраняется мотивация и решимость помогать команде. Хочу быть своего рода старшим братом для нового поколения, которое придет нам на смену.
Я все еще здесь, в распоряжении тренера, чтобы попытаться заставить французов гордиться и получить как можно больше удовольствия.
Держу в уме Евро 2024. Мне нужно будет продолжать быть в хорошей форме, прежде всего, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы получить вызов в сборную, — цитирует Жиру Foot Mercato со ссылкой на RTL.
36 летний Жиру является рекордсменом по количеству голов составе сборной Франции (53).
В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2018 года, брал серебро ЧМ 2022 и Евро 2016. Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии.