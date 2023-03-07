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1 час назад

Фролов о словах Писарского про зарплаты футболистов: пусть попробует пожить жизнью учителя, шахтера

Газета.Ruиещё 4

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал слова партера по команде Владимира Писарского, который ранее назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными».

Вратарь «Крыльев» поспорил с Писарским о зарплатах футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 16 играх, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона лиги с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что форвард в зимнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». По информации Transferamakt, рыночная стоить Писарского составляет €2,5 млн.

Ранее Писарский подтвердил свои слова о заслуженных зарплатах футболистов.

Футбол,Владимир Писарский,Евгений Фролов,Крылья Советов,Спартак,
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