Вратарь «Крыльев» поспорил с Писарским о зарплатах футболистов

«Слова Писарского про зарплаты футболистов? Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.



Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».