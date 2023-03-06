Слуцкий объяснил, почему соперникам будет тяжело догнать «Зенит»

«Зенит» в комфортных условиях? Ни в коем случае нельзя расслабляться. «Зенит» — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, «Зенит» — имеет, но редко ей пользуется», — сказал Слуцкий в программе «На футбол» на Первом канале.