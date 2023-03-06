Стало известно, почему сорвались переходы Дзюбы в «Пари НН» и «Торпедо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, вспомнил сорванные переговоры с «Пари НН» и «Торпедо»

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«Переговоры с российскими клубами не было сложными, они были парадоксальными. При всём моём уважении к «Торпедо», то как там был выстроен процесс, на момент переговоров они забили не так много голов, а речь идёт об игроке, за которого не нужно платить никаких подъемных или агентских. Для «Торпедо» Дзюба стоил бы небольших денег. Хотя есть миф, что Дзюба думает только о деньгах, что он алчный, но это абсолютно не так.

Я здесь субъективен, но если абстрагироваться от нашей с Артёмом дружбы, то представить, что приходит легионер за большие деньги или Дзюба, который забил больше всех в РПЛ, относительно недорогой и который очень сильно мотивирован. Если оглянуться на его карьеру, в такие моменты от показывает пик результатов. Я здесь не видел рисков, как и бывший президент «Торпедо» Илья Геркус. Дальше включились какие-то неспортивные дела, слышал про имидж, что странно у тренера были какие-то сомнения, видимо, личные опасения.