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44 минуты назад

Представитель Дзюбы рассказал, почему сорвались переходы Артёма в «Пари НН» и «Торпедо»

Чемпионат.comиещё 3

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, вспомнил сорванные переговоры с «Пари НН» и «Торпедо»

Стало известно, почему сорвались переходы Дзюбы в «Пари НН» и «Торпедо»
Фото: ТАССТАСС

«Переговоры с российскими клубами не было сложными, они были парадоксальными. При всём моём уважении к «Торпедо», то как там был выстроен процесс, на момент переговоров они забили не так много голов, а речь идёт об игроке, за которого не нужно платить никаких подъемных или агентских. Для «Торпедо» Дзюба стоил бы небольших денег. Хотя есть миф, что Дзюба думает только о деньгах, что он алчный, но это абсолютно не так.

Я здесь субъективен, но если абстрагироваться от нашей с Артёмом дружбы, то представить, что приходит легионер за большие деньги или Дзюба, который забил больше всех в РПЛ, относительно недорогой и который очень сильно мотивирован. Если оглянуться на его карьеру, в такие моменты от показывает пик результатов. Я здесь не видел рисков, как и бывший президент «Торпедо» Илья Геркус. Дальше включились какие-то неспортивные дела, слышал про имидж, что странно у тренера были какие-то сомнения, видимо, личные опасения.

С «Пари НН», вроде, тоже все хотели, все были за. «Пари НН», в моём понимании, тоже не находится вверху турнирной таблицы и у него задача избежать стыковых матчей. Туда пришёл молодой и амбициозный тренер, который тоже был заинтересован, но по непонятным причинам сделка сорвалась. Не знаю, может и имидж, доносилась история и про деньги, но переговоры — это процесс общения двух сторон. Одна — предлагает сумму, вторая — реагирует и предлагает другую. Там бы поняли, что всё заступорилось и интереса тот вариант уже не вызывал. Потом неожиданно возобновилась история с «Локомотивом», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Футбол,Леонид Гольдман,Илья Геркус,Торпедо,
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