Дзюба: соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своём хет-трике в ворота «Ростова» (3:1) в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023. Также 34-летний россиянин и выразил особую благодарность наставнику железнодорожников Михаилу Галактионову.
«Счастлив, что наконец-то играю в футбол, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Я соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть это и громко сказано, но ощущения действительно не
Хет-трик в матче с «Ростовом»? Очень рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне. Очень хотелось оправдать его доверие, потому что я задолжал команде ещё с матчей Кубка России, где у меня были моменты, но я так и не забил», — заявил Дзюба в эфире программы «На футболе», выходящей на Первом канале.
Артём Дзюба летом 2022 года покинул РПЛ и заключил контракт с турецкой «Аданой Демирспор». Однако уже 3 ноября россиянин по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с турецким клубом. Только 8 февраля Дзюба нашёл себе новый клуб, подписав полугодовой контракт с «Локомотивом».