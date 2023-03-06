Дзюба: соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

«Счастлив, что наконец-то играю в футбол, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Я соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Хоть это и громко сказано, но ощущения действительно не

Хет-трик в матче с «Ростовом»? Очень рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне. Очень хотелось оправдать его доверие, потому что я задолжал команде ещё с матчей Кубка России, где у меня были моменты, но я так и не забил», — заявил Дзюба в эфире программы «На футболе», выходящей на Первом канале.