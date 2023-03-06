Резцова: футболисты ведут себя высокомерно из-за высоких зарплат

Гонорары футболистов давно стали предметом зависти рядовых граждан.

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Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова сравнила заработки российских футболистов и биатлонистов.

«Соглашусь с Тихоновым, что футболисты должны выходить на поле в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с ними получают копейки. Но биатлонисты постоянно тренируются. Футболисты тоже должны проводить тренировки

Футболисты высокомерные из-за высоких зарплат, они могут себе всё позволить. Им безразличны другие люди. Биатлонисты скромнее, человечнее в отношении людей и фанатов», — цитирует Резцову Legalbet.