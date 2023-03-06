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1 час назад

Резцова: футболисты ведут себя высокомерно из-за высоких зарплат

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Гонорары футболистов давно стали предметом зависти рядовых граждан.

Резцова: футболисты ведут себя высокомерно из-за высоких зарплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова сравнила заработки российских футболистов и биатлонистов.

«Соглашусь с Тихоновым, что футболисты должны выходить на поле в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с ними получают копейки. Но биатлонисты постоянно тренируются. Футболисты тоже должны проводить тренировки

Футболисты высокомерные из-за высоких зарплат, они могут себе всё позволить. Им безразличны другие люди. Биатлонисты скромнее, человечнее в отношении людей и фанатов», — цитирует Резцову Legalbet.

По данным портала Capology, среди российских клубов больше всех на зарплату футболистам тратит «Зенит» — € 29,82 млн в год. Средняя зарплата в команде составляет € 1,29 млн. Второе место по тратам на зарплаты занимает «Спартак» — € 18,55 млн в год.

Футбол,Зенит,Спартак,
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