Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты в поддержку России

Боснийский клуб «Борац» оштрафован за поведение своих болельщиков на матче чемпионата страны. Фанаты клуба из города Баня-Лука скандировали политические кричалки и разместили на трибуне ряд политических плакатов. В частности, они развернули российский флаг с надписью «Слава России», информирует Klix.

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Утверждается, что, помимо штрафа, «Борац» получил и другое наказание в виде условного закрытия стадиона — в случае повторения нарушений клуб будет вынужден проводить домашние матчи при пустых трибунах.