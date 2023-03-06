В футболе снова будут новые правила. Пострадает Эмилиано Мартинес

В следующие выходные в Лондоне пройдёт встреча Международного совета футбольных ассоциаций. Ожидается, что за круглым столом будут обсуждать чистое время матчей, новое правило офсайда и другие новшества, о которых раньше не говорили. Рассказываем, что может измениться в футболе с сезона-2023/2024.