Черчесов прокомментировал игру Дзюбы

«Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — сказал Черчесов.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.