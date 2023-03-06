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1 час назад

Черчесов о Дзюбе: он доказывает свою состоятельность

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тренирующий сейчас венгерский клуб «Ференцварош», высказался о российском нападающем московского «Локомотива» Артеме Дзюбе, передает ТАСС.

Черчесов прокомментировал игру Дзюбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Форвард оформил хет-трик в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:1).

«Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — сказал Черчесов.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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