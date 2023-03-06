Африканский футболист умер по дороге в клинику после матча

Игрок ФК «Расинг Абиджан» Силла Мустафа скончался на 22-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Фото: racingclubabidjan.net racingclubabidjan.net

Отмечается, что в воскресенье, 5 марта, игрок принимал участие в матче первого дивизиона чемпионата Кот-д'Ивуара.

Во время матча спортсмен почувствовал себя плохо и упал на газон. Врачи приняли решение о госпитализации Мустафы в одну из ближайших клиник. По дороге в медицинское учреждение он скончался.

Нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба принес соболезнования ивуарийскому футболу. Он отметил, что страна потеряла трех игроков за последние четыре года.

Игрок призвал проводить медобследования всех футболистов страны в обязательном порядке, брать у них анализы крови, делать стресс-тесты