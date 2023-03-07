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1 час назад

Ещенко пошутил о невызове Промеса в сборную России

Газета.Ruиещё 1

Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил включение в расширенный список сборной России на мартовский сбор десяти игроков красно-белых.

Ещенко пошутил о невызове Промеса в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не хватает только Промеса, но у него нет российского паспорта. Логично, что такое большое количество игроков попали в расширенный состав, потому что "Спартак" показывает хороший футбол. "Спартак" многие годы был базовым клубом для сборной. Не удивлюсь, если на сборе все десять спартаковцев сыграют. Но, думаю, одного двух человек Карпин все же уберет из этого списка", — передает слова Ещенко "Матч ТВ".

Валерий Карпин включил в расширенный список вратаря Александра Селихова, защитников Даниила Хлусевича, Георгия Джикия, Даниила Денисова, Никиту Чернова, полузащитников Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Руслана Литвинова, Михаила Игнатова и нападающего Александра Соболева. Напомним, что Промесу недавно отказали в выдаче российского паспорта. Он проходит фигурантом по уголовному делу в Нидерландах. Он подозревается в нанесении повреждений ножом своему брату.

Ранее первый тренер Артема Дзюбы связал невызов игрока в сборную России с хет-триком "Ростову".

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