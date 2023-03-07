Ещенко пошутил о невызове Промеса в сборную России

"Не хватает только Промеса, но у него нет российского паспорта. Логично, что такое большое количество игроков попали в расширенный состав, потому что "Спартак" показывает хороший футбол. "Спартак" многие годы был базовым клубом для сборной. Не удивлюсь, если на сборе все десять спартаковцев сыграют. Но, думаю, одного двух человек Карпин все же уберет из этого списка", — передает слова Ещенко "Матч ТВ".