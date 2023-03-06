Федун прокомментировал включение игроков "Спартака" в состав сборной РФ

"Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра - так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они (игроки "Спартака" - прим. ТАСС) идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно", - сказал Федун.