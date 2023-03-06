Федун прокомментировал включение игроков "Спартака" в состав сборной РФ

Включение 10 футболистов "Спартака" в расширенный состав сборной России говорит о том, что игроки красно-белых двигаются в правильном направлении. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.
В расширенный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, вошли выступающие за "Спартак" вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.
"Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра - так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они (игроки "Спартака" - прим. ТАСС) идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно", - сказал Федун.
В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Сочи.