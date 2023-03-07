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42 минуты назад

Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»

Sports.ruиещё 1

Эрик тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Ман Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля».

Тен Хаг оригинально наказал игроков после 0:7 от "Ливерпуля"
Фото: Sports.ruSports.ru

Как пишет Mirror, главный тренер «Ман Юнайтед» после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тен Хаг сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

После этого тен Хаг жестко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед». Он сказал, что им повезло возвращаться со стадиона на клубном автобусе, а не с разъяренными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на их безвольную игру.

На следующий день после матча тен Хаг приехал на базу «Манчестер Юнайтед» в 7 утра. Его штаб и игроки прибыли в тренировочный комплекс в 9 утра.

«Тен Хаг был, очевидно, очень зол. Он сказал, что отправит их всех в U21, если что-то подобное повторится еще раз», – сказал источник в «МЮ».

Кроме того, тен Хаг сказал игрокам, что их ждут дополнительные занятия со спортивным психологом.

«Тен Хаг не хочет, чтобы игроки возвращались к неудачам прошлого сезона. Поэтому он хочет, чтобы они больше работали со спортивным психологом», – добавил источник в «МЮ».

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Футбол,Манчестер Юнайтед,
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