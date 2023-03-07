Быстров выделил факторы, влияющие на чемпионство в РПЛ

«Видели поле в Санкт-Петербурге? Для хорошей команды это многое значит. Чем поле лучше, тем меньше шансов у команды с худшим качеством футбола.



Видели поле на cтадионе «Cпартака»? Оно cовcем другое. Что c полем у «Роcтова»? Они говорят, что летом cлишком жарко, а зимой cлишком холодно. Еcли c полем на Петровcком ничего не делать в июне, то к июлю трава выраcтет, ее нужно будет поcтричь и будет новый газон.



Даже в Ульяновске поле подготовили, там люди лопатами его разгребали. Была задача, они ее выполнили. Вот эти факторы влияют на чемпионство. Не только команда из одиннадцати человек. Руководство, агрономы, работники стадиона — они тоже влияют на чемпионство.



Мы не натянули за уши конкурентов «Зениту». «Спартак» действительно играл в хороший футбол. Смотрелся здорово, даже в матчах с «Зенитом», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».