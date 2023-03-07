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22 минуты назад

Экс-футболист сборной России Быстров выделил факторы, влияющие на чемпионство в РПЛ

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о возможной чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Быстров выделил факторы, влияющие на чемпионство в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видели поле в Санкт-Петербурге? Для хорошей команды это многое значит. Чем поле лучше, тем меньше шансов у команды с худшим качеством футбола.

Видели поле на cтадионе «Cпартака»? Оно cовcем другое. Что c полем у «Роcтова»? Они говорят, что летом cлишком жарко, а зимой cлишком холодно. Еcли c полем на Петровcком ничего не делать в июне, то к июлю трава выраcтет, ее нужно будет поcтричь и будет новый газон.

Даже в Ульяновске поле подготовили, там люди лопатами его разгребали. Была задача, они ее выполнили. Вот эти факторы влияют на чемпионство. Не только команда из одиннадцати человек. Руководство, агрономы, работники стадиона — они тоже влияют на чемпионство.

Мы не натянули за уши конкурентов «Зениту». «Спартак» действительно играл в хороший футбол. Смотрелся здорово, даже в матчах с «Зенитом», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

В 18-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Сине-бело-голубые набрали 45 и уверенно лидируют в турнирной таблице. «Спарта» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 — Ростов. В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

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