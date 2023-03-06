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18 часов назад

Нападающий "ПСЖ" Неймар выбыл из строя до конца сезона

Газета.Ruиещё 3

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает официальный сайт французского футбольного клуба. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев. "В последние годы у Неймара несколько раз возникали проблемы с правым голеностопным суставом. После растяжения медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска нового рецидива. Все эксперты подтвердили необходимость данного решения", - говорится в заявлении "ПСЖ". Неймар будет прооперирован в ближайшее время в столице Катара Дохе. Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лиллем", который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Неймар отметился голом в первом тайме, а в начале второго игрового отрезка подвернул лодыжку из-за столкновения с соперником. Бразилец покинул поле на носилках. Первоначально сообщалось, что на восстановление игроку понадобится около двух-трех недель. Такие сроки назывались в окружении футболиста. Ранее стали известны детали ссоры между бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и спортивным советником клуба Луишом Кампушем. Конфликт случился после поражения парижан от "Монако" в чемпионате Франции со счетом 1:3.

Нападающий "ПСЖ" Неймар выбыл из строя до конца сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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