Агент Кокорина высказался о невызове игрока в сборную России

"Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своем интервью четко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет. Думаю, что просто сегодня Карпин для себя определил тех людей, которых сегодня больше хочет видеть", - передает слова Бердышева "Спорт-Экспресс".