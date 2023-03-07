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57 минут назад

Агент Кокорина высказался о невызове игрока в сборную России, несмотря на его желание

Газета.Ruиещё 1

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего "Ариса" Александра Кокорина, высказался о непопадании своего клиента в расширенный список сборной России.

Агент Кокорина высказался о невызове игрока в сборную России
Фото: ТАССТАСС

"Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своем интервью четко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет. Думаю, что просто сегодня Карпин для себя определил тех людей, которых сегодня больше хочет видеть", - передает слова Бердышева "Спорт-Экспресс".

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из "Спартака", Владимира Писарского из "Крыльев Советов", Константина Тюкавина из "Динамо" и Николая Комличенко из "Ростова". Кокорин впервые был вызван в сборную России в 2011 году. Он провел за национальную команду 47 матчей, отметившись 12 забитыми голами.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Ещенко пошутил о невызове Квинси Промеса в сборную России.

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