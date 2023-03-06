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21 минуту назад

Арестован 16-летний болельщик, выбежавший на поле в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

Чемпионат.com

Полиция арестовала 16-летнего болельщика выбежавшего на поле в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (7:0). Об этом сообщает Sky Sports.

Арестован выбежавший на поле в матче «Ливерпуль» — «МЮ» 16-летний болельщик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подросток выбежал на поле в тот момент, когда игроки «Ливерпуля» праздновали седьмой гол, и столкнулся с защитником хозяев Эндрю Робертсоном. «Ливерпуль» осудил поступок болельщика, назвав его поведение неприемлемым и опасным. Также в клубе заявили, что болельщику грозит пожизненный запрет на посещение стадионов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 25 матчах. «Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте с 49 баллами.

Футбол,Эндрю Робертсон,Манчестер Юнайтед,
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