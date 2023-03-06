Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России

"Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота "Ростова", у него язык очень длинный для игрока сборной России. Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче", - цитирует Червиченко Metaratings.ru.