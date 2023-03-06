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1 час назад

Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поддержал решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерий Карпиным не вызывать на мартовский сбор команды нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.

Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота "Ростова", у него язык очень длинный для игрока сборной России. Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче", - цитирует Червиченко Metaratings.ru.

6 марта Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной на мартовский сбор команды, в рамках которого предполагается проведение двух товарищеских встреч. В список был включен 41 игрок, в том числе выступающие за рубежом Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из "Торино".

РФС ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе "Фишт" в Сочи.

Ранее бывший президент московского "Торпедо" Илья Геркус заявил, что считает фатальным решение руководства столичного клуба отказаться от подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

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