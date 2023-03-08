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57 минут назад

Хвича высказался о протестах в Грузии

Газета.Ruиещё 4

Грузинский нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия в своих соцсетях высказался о протестах, проходящих у него на родине.

Хвича высказался о протестах в Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Будущее Грузии – в Европе", - написал игрок "Наполи".

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, высказала поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить вето на закон.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим. Сейчас на счету Хвичи уже десять голов и девять результативных передач в 21 матче чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов. Кварацхелия вместе со своим одноклубником Виктором Осимхеном является самым результативным игроком лиги по системе гол + пас.

Ранее Виктор Осимхен рассказал о своем отношении к Кварацхелии.

Футбол,Виктор Осимхен,Саломе Зурабишвили,
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