Украинский футбольный клуб призвал к последствиям из-за формы «Зенита»

«Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию. Раньше уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любых официальных контрактов. Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.