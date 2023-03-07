Суарес рассказал о взаимоотношениях с Месси и Неймар в «Барселоне»

«Вне поля мы собирались вместе, чтобы выпить мате. Неймар не пил мате, но он приходил, и мы говорили обо всём на свете, Неймар приглашал нас на свои дни рождения, он знал, что такое наша жизнь, и мы знали какой была его жизнь. Если иногда мы видели, что он что-то делает не так, мы говорили «Нет, всё», — приводит слова Суареса Marca.